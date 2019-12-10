美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）8月在獄中自縊以來，當中被爆出協助他性販運未成年少女的前女友、英國社交名流麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）持續神隱至今，英國《太陽報》引述消息人士獨家報導，指出她將接受美國主流電視台專訪，親自出面為深陷醜聞的安德魯王子辯護。

安德魯王子的車禍式專訪被譏笑為公關災難。

艾普斯坦在等待法庭審判期間於8月初在獄中上吊身亡，4個月來前女友麥克絲威爾持續神隱至今，不過英國《太陽報》（The Sun）8日報導，這名英國社交名流即將上節目將所有事情「全盤托出」。

消息人士透露，自從英國女王次子安德魯王子（Prince Andrew）的「車禍式專訪」引發王室公關災難後，麥克絲威爾便決定親自出面為他辯護。該名消息人士說，麥克絲威爾將接受一家美國主流電視台專訪，屆時她將指控艾普斯坦先前培養的未成年性奴朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）說謊，她在青少年時期根本沒有和安德魯王子發生過3次關係。

消息人士說：「麥克絲威爾先前躲起來了，不過她知道避免自己被追殺的唯一方法就是站出來講自己的故事。」「她將坐下和一家大型美國電視台進行專訪、並且捍衛公爵，顯然她會說朱弗里都在說謊，而且安德魯從未和她發生關係。」

安德魯王子（左）、朱弗里（中）、麥克絲威爾（右）於2001年在麥克絲威爾倫敦家中合影。（圖／TPG、達志影像）

綜合先前報導，艾普斯坦被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，要求少女提供性服務、甚至培育性奴，麥克絲威爾及艾普斯坦的公司員工則協助物色、介紹少女入門。屢次出面指控艾普斯坦違法情事的朱弗里就自稱15歲時認識麥克絲威爾，當時對方以傳授按摩技巧為名義邀請她到艾普斯坦的豪宅，最後遭脅迫和艾普斯坦性交，自此淪為性奴、接受性愛訓練，提供艾普斯談及其他賓客性服務。

朱弗里先前接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，17歲時遭艾普斯坦強迫和他的朋友發生性關係，其中也包含安德魯王子。根據先前的法庭文件內容，透過艾普斯坦及麥克絲威爾介紹，2001年朱弗里在倫敦一間酒吧認識安德魯王子，兩人隨後共舞，後續當朱弗里離開酒吧時，麥克絲威爾指示她提供安德魯王子性服務，「麥克絲威爾告訴我，我必須為安德魯做我為艾普斯坦所做的事，這讓我感到噁心」，之後兩人在麥克絲威爾的倫敦住處內發生關係。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥克絲威爾至今未被起訴，她本人及律師先前都已否認從事性虐待或性販運犯罪。

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(中時電子報)