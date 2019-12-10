世羽聯決賽 運彩開盤挺小戴、小天奪冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

羽球年度總獎金最高的盛事「世界羽聯年終總決賽」明天(12/11)起至12/15將在大陸廣州舉行，世錦賽冠軍及世界巡迴賽積分前7名的選手將同場較勁，我國羽球好手戴資穎以及周天成都取得參賽資格，比賽精彩可期，台灣運彩也開盤提供投注，希望大家會喜歡。

循環賽與淘汰賽說明。(台灣運彩提供)

運彩羽球玩法說明。(台灣運彩提供)

「世界羽聯年終總決賽」是由世錦賽冠軍及世界巡迴賽積分前7名的選手出賽，本次獲得參賽資格的女子選手包括辛德胡以及依瑟儂、陳雨菲、戴資穎、山口茜、奧原希望…等8位；男子選手包括桃田賢斗以及J.克里斯蒂、周天成、諶龍、阿薩爾森、金廷…等8位，本次賽程男子組與女子組安排的方式相同，皆會分為2組，每組4人，先進行小組循環賽，各小組前2名晉級準決賽。

羽球年終總決賽男子參賽選手。(台灣運彩提供)

羽球年終總決賽女子參賽選手。(台灣運彩提供)

從歷屆奪冠情形來看，女子組戴資穎奪冠2次、奧原希望1次、山口茜1次以及辛德胡1次，男子組部分阿薩爾森2次、諶龍2次以及桃田賢斗1次，今年男、女各8名選手誰能勝出，場場賽事精彩可期，運彩也都開盤提供投注，大家可以買張運彩支持喜歡的選手「買運彩 看比賽 更精彩」。

(中時電子報)