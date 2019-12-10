男人很難接受被妻戴綠帽的事實，如果明明捉姦在床，卻無法提告對方，那就更加鬱卒情何以堪。北部地區一名人妻，背著丈夫與「小王」在汽車旅館搞曖昧，丈夫聞訊與徵信社人員衝入房內，只見孤男寡女衣衫不整，也採集了現場的保險套和衛生紙，無奈證物內沒有人妻和「小王」的DNA「混合物」，綠光夫提告通姦不成，只能恰著「蛋蛋」，有苦說不出。

據人夫向警報案稱，他的老婆因為生活突然失序，經常外出到深夜才回家，懷疑妻子在外可能有男人，因此找徵信社的人幫忙，果然在去年初，發現妻與一名男子相偕進入汽車旅館，於是在外守候了許久，等他們滾床應該結束了，報警敲房門入內捉姦。

人妻大姨媽來還偷情小王，綠光夫捉姦在床卻...。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

果然房門打開，見到人妻與「小王」在房間內，衣衫不整，並在垃圾桶內蒐集到一個保險套和擦拭過的衛生紙，丈夫憤而提告妻與「小王」通姦。但是檢警化驗證物，卻驗不出2人的DNA，偵訊時，2人口徑一致否認有「性交」的行為，稱說，當天因人妻「大姨媽」來，所以小王戴上套子，讓人妻「口交」。

檢方也以證物沒有檢出DNA，以及被害人沒有現場啪啪的畫面可以佐證2人有「性交」行為，而法界人士說，通常「通姦」的認定是要「性器接合」，所以檢方以證據不足，不起訴2被告偵結，留下綠光夫淡淡哀愁。

(中時電子報)