小小年紀的嬰兒怎麼會得「性病」？一2至3個月大的男嬰寶寶屁股冒出小肉芽，就醫後確診感染HPV（人類乳突病毒），也就是罹患俗稱的菜花。醫師表示，並非100%HPV感染都是透過性行為傳染，推測應該是不小心接觸到成人的口水，加上包尿布有尿疹、皮膚破損，才讓病毒有機可乘。

據中央社報導，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎指出，HPV並非百分之百都是性行為傳染，也可能透過其他體液接觸傳染。根據美國研究發現，超過1成男性的唾液中帶有HPV、有5%至6%女性的口水中也驗得到。

李秉穎就題出一案，過去曾看過一名1、2個月大的嬰兒，肛門處長了一顆「菜花」，醫師評估各種危險因子跡象，排除嬰兒遭到性侵的可能性，之後現現嬰兒包尿布有尿疹、皮膚破損的情況，因此推測HPV可能透過唾液經由龜裂的皮膚傷口進到體內。由此案例更可證明HPV病毒不只是存在生殖道，且HPV也是有會穿透受損的皮膚跟黏膜，造成感染的風險。他說明，該案指的不是只要碰到有HPV的口水就會遭到感染，而是要透過有傷口的皮膚或黏膜才會中鏢。

HPV是人類乳突病毒，共有100餘種型別，台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任陳菁徽表示，HPV感染是一種性傳染病，但除了性行為之外，仍可能出現接觸傳染個案，甚至廁所的把手、馬桶座墊上也可能就有HPV，男女都有可能被傳染。

李秉穎說，有些人認為HPV感染是骯髒的疾病，一定是做了什麼不安全的性行為才會染病，他指出此觀念不完全正確。HPV除了性傳染之外，還有其他傳染途徑，包括接觸傳染，像是嬰兒透過父母換尿布時感染、毛巾共用等。

(中時電子報)