林森北四面佛廟縱火 2嫌羈押禁見 01:342019/12/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市林森北路四面佛廟遭人縱火案，檢方聲押涉案的李姓男子、鄭姓男子，台北地院認為李男及鄭男有逃亡、串滅證之虞，考量2人所涉犯行危害社會秩序、他人人身安全甚鉅，裁定羈押禁見。可抗告。 北院裁定理由指出，被告涉犯重罪，逃亡或串、滅證之可能性本即甚高，且鄭男犯後旋即逃離現場，2人都有刪除手機內容之行為，且本件尚有潛在共犯或相關證人待查，而有逃亡、串滅證之虞，因此裁定羈押。 (中時 ) #台北市 #林森北路 #四面佛 #縱火案 #羈押 #裁定 #羈押禁見 #佛廟 也許您會感興趣 推薦閱讀 林郁方質疑對手曾與楊蕙如並肩作戰 林昶佐回應了 12:432019/12/06 政治 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 開鍘卡神楊蕙如？林飛帆鬆口了 11:482019/12/07 政治 楊蕙如是否受黨紀處分 羅文嘉推稱北市黨部職責 00:032019/12/08 政治 夯廟商機上億 黑道逞凶爭地盤 04:092019/12/08 社會新聞 四面佛縱火疑幫派爭利 警逮捕2嫌犯 08:272019/12/09 社會 上午8點多燒四面佛…都是為酒店小姐？ 09:112019/12/09 社會 台北市最新民調出爐 蔣萬安不妙了？ 09:202019/12/09 政治 遭毆打就放火？四面佛縱火案疑有藏鏡人 14:172019/12/09 社會 林森北四面佛廟縱火案 2嫌遭聲押禁見 22:392019/12/09 社會 社會熱門新聞 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 地方小吃店傳撞擊聲 竟是老闆娘遭小學同學性侵 - 社會 人妻大姨媽來還偷情小王 綠光夫捉姦在床卻... - 社會 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 逃票辣媽出絕招 掏「木蘭飛彈」噴母乳攻擊站務員 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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