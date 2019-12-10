台北市林森北路四面佛廟遭人縱火案，檢方聲押涉案的李姓男子、鄭姓男子，台北地院認為李男及鄭男有逃亡、串滅證之虞，考量2人所涉犯行危害社會秩序、他人人身安全甚鉅，裁定羈押禁見。可抗告。

北院裁定理由指出，被告涉犯重罪，逃亡或串、滅證之可能性本即甚高，且鄭男犯後旋即逃離現場，2人都有刪除手機內容之行為，且本件尚有潛在共犯或相關證人待查，而有逃亡、串滅證之虞，因此裁定羈押。

(中時 )