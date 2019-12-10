中國國民黨前主席朱立倫8日接下2020候選人韓國瑜全台競選總部主委後，隨即拜會黨內各大老。港媒《中評網》分析稱，朱一上任便出手幫韓做整合的動作，顯然是看到韓此次選戰的弱項，就是在資源匱乏狀況下，還無法確實整合。朱的加入剛好成為韓吳間橋樑，起到真正的加分作用。

分析指出，朱立倫9日接連拜訪國民黨前主席吳伯雄和馬英九，並致電給人在台南拚立委選戰的前主席洪秀柱，邀請吳馬洪3人出任韓國瑜聯合競選總部的榮譽主委，3人也都應允。朱提到，由於前主席連戰已是韓的後援會總團長，所以加上這3位前主席，眾人團結可以發揮最大戰力。朱立倫今天還會前往國民黨中央拜會主席吳敦義，商討怎麼樣團結競選總部跟黨部，二合一發揮最大戰力。

分析稱，在選戰進入最後倒數30天的關鍵時刻，朱立倫實際加入韓國瑜競選團隊的運作，一出手便先進行整合的動作，主因是韓之前和黨內大老的關係不算深厚，雖然檯面上沒人說不挺他，但私底下有無真的用力挺才是重點。朱邀大老們擔任榮譽主委，等於把大家拉進這個選戰裡，理所當然眾大老們會更盡心盡力在這場選戰上。

另外，朱立倫要整合的是黨中央和韓國瑜競選團隊的運作，韓在通過國民黨2020初選，由於他並非主席身分，要黨組織系統配合競選節奏，都要透過一層層的關係才能動作。到了近期，黨中央和韓團隊的合作才較之前上軌道，但仍沒有完全到位。

之前擔任過黨主席，也有大選實際競選經驗的朱立倫，當然最知道兩邊配合的問題出在哪裡，出手整合，就是希望能將兩邊關係再扣緊一點，在最後關鍵時刻，才能在有限資源下，發揮最大效應。

分析最後表示，朱立倫的加入除了進行這些實質整合作用外，也可彌補韓國瑜在所謂北部地區的知識藍、經濟藍支持度較低的狀況，呼喚藍營所有支持者歸隊，穩住基本盤後，韓的這場選戰就有勝利的機會了。

(中時電子報)