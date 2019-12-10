吳亦凡在愛奇藝最新自製綜藝《潮流合夥人》，擔任主理人店長一職，帶領楊穎（Angelababy）、潘瑋柏、趙今麥、福克斯等4位合夥人在東京原宿經營潮牌服飾店，8日舉行播出記者會，6日首播中直接被曝光體重的吳亦凡成為話題焦點，187公分的他被公開真實體重為73公斤。

好友潘瑋柏先是稱讚吳亦凡鏟肉成功，「真的瘦到認不出。」後又反虧對方，「說好一起胖？」他著急解釋其他出演明星都是小鳥胃，自己要負責「收菜尾」，所以吃到臉超腫，更加碼自曝和爸爸一起看節目首播，連爸爸都問：「兒子，你不減肥嗎？」讓潘瑋柏啼笑皆非。

《潮流合夥人》五人合照。（愛奇藝提供）

《潮流合夥人》主打「真經營、真合宿」的實境真人秀，5位明星親自體驗經營服飾店的創業過程，從進貨、選貨、店面布置到招攬顧客都事必躬親。除了店舖經營，5位明星的合宿生活也是節目亮點，首次聚餐潘瑋柏吃完牛腸又嗑光2碗烏龍麵，驚人食量讓坐在對面的Angelababy、趙今麥和福克斯目瞪口呆，同為美食愛好者的吳亦凡也不惶多讓，徹底展現吃貨本事的二人不忘對鏡頭喊出「我就要腫、我就要胖！」

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