中國國民黨前主席朱立倫子弟兵、新北市議員江怡臻接受媒體訪問時表示，新北市人口401萬，是藍綠最大票倉，朱立倫接韓國瑜競選總部主委，確實讓藍軍為之振奮，加上新北市長侯友宜也公開表態，有助於後面藍軍打選戰氣勢。如果新北市2020能夠拿到2018侯在新北得票數116萬，有助勝選。

據《中評社》報導，1982年生的江怡臻頂著台灣大學哲學研究所碩士、美國康乃爾大學公共事務學院行政碩士、香港科技大學經濟學碩士的學歷，還曾任國民黨青年團總團長、總統府諮議、新北市政府市長秘書兼副發言人，去年首次投入市議員選舉時被喻為「美女刺客」，現任新北市第七選舉區（土城區、樹林區、鶯歌區、三峽區）市議員。在回答為何這麼晚才宣布朱立倫接任韓競總主委時表示，這不是故意製造高潮，應該單純是內部整合，找到適合的時間再宣佈。

江怡臻還透露，朱立倫應該在週三（11日）增加一個新的團隊，藍軍都歸隊之後，藍綠雙方差距是可以越來越近。她說，朱立倫不光是桃園新北的執政基礎，這次大選也全台下去輔選，可以看到輔選功力，可以補足韓國瑜與張善政比較弱的部分。

至於韓國瑜競選總部總發言人王淺秋近來攻擊民進黨火力不小，朱加入後怎樣帶領打仗，江怡臻說，這是「分進合擊」概念，有些選民投票比較重視理性，也有投票重視感性，可以分進合擊。

她透露，韓8日下午宣布朱接競總主委，朱當天晚間在臉書開直播，呼籲“不要再稱什麼粉，我們都是「中華民國粉」，有9.9萬次收看，按讚人數也從原本1萬人，直播預告與直播影片按讚跳到2.4萬，顯示有效整合藍軍。

由於新北人口數401萬，是全台大票倉，如何讓藍營獲取新北選民支持，江怡臻認為，就看侯友宜需要怎樣中央的支持，她覺得這次新北大贏或是贏對手，可以參考侯上次新北市得票，如果新北可以拿到上次侯在新北得票數，藍綠雙方差距，不會差這麼多。

她最後提到最近三次選舉藍綠在新北的得票率做為參考：2014年新北市長選舉，朱立倫以2萬4528票贏了游錫堃；2016年總統大選，朱立倫輸給蔡英文46萬票；2018年新北市長選舉，侯友宜贏黨蘇貞昌29萬票。

(中時電子報)