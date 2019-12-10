Sam、林舒語、詹子晴及羅巧倫近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享瘋狂購物戰利品。Sam曾花2萬8千購買全台限量6個的精品皮革垃圾桶；林舒語做月子時瘋狂愛上吃煙燻雞腳，有次想省運費，在臉書號召親友一起訂，結果1包100元的雞腳，截止時累積1萬1千元。

詹子晴強調自己瘋狂購物都是生活用品居多，今年雙11她買了72袋衛生紙、20袋洗衣精，共花2萬多。羅巧倫朋友在歐洲逛頂級名牌店，跟她說有全店最便宜的袖珍名牌包不買不行，羅巧倫看照片之後就買了，沒想到拿到實品後，發現包包超迷你，連手機都塞不下，頂多塞口紅，但竟要價3萬6千，讓主持人于美人聽到不禁笑說：「這不只是要剁手，是要剁成肉醬吧。」

Sam（左起）、羅巧倫、浩子、于美人、林舒語、詹子晴開心合照。（衛視中文台提供）

不過于美人購買力不遑多讓，浩子爆料，有次去她家玩，在她經紀人的帶領下，參觀于美人的主臥室時，看到主臥室旁邊有一間房間，包含兩面可以移動式牆面共有6面牆，其中兩面吊著滿滿的衣服跟裙子，讓他大吃一驚，本來想錄影給老婆看，後來想想覺得不妥，就怕老婆看了也跟進，沒想到去了另一間客房，發現又是于美人吊衣服的地方，讓浩子直呼太恐怖。

(中時 )