美聯準會前主席伏克爾辭世 歷任兩黨政府要職 08:262019/12/10 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會前主席伏克爾（Paul Volcker）已在紐約辭世，他曾處理美國1970和1980年代通貨膨脹問題，日後並支持劃時代的華爾街金融改革。 伏克爾在1979－1987年擔任聯準會主席，享壽92歲。他的女兒告訴記者，他昨天過世的原因在攝護腺癌引起的併發症。 他是民主黨員，曾在兩黨總統任內擔任財金要職，最初是1971年在尼克森時期任職於財政部，當時他引導美國擺脫金本位制。 他的公職生涯在2008年歐巴馬時期劃下句點，當時正逢全球金融風暴，他主張從嚴修訂銀行法規。 (中央社) #美國 #金融 #時期 #兩黨 #前主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 印度加速移交基洛級潛艇予緬甸 應對中國威脅 - 國際 安德魯救星 傳性奴案女主角將上陣 - 國際 川普：美中洽談貿易協議進展順利 - 國際 - 中央社 台陸旅遊業者訪擇捉島 日憂認可俄擁「北方四島」 - 國際 經濟好穩贏？2變數恐讓川普翻船 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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