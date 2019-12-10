美國聯邦準備理事會前主席伏克爾（Paul Volcker）已在紐約辭世，他曾處理美國1970和1980年代通貨膨脹問題，日後並支持劃時代的華爾街金融改革。

伏克爾在1979－1987年擔任聯準會主席，享壽92歲。他的女兒告訴記者，他昨天過世的原因在攝護腺癌引起的併發症。

他是民主黨員，曾在兩黨總統任內擔任財金要職，最初是1971年在尼克森時期任職於財政部，當時他引導美國擺脫金本位制。

他的公職生涯在2008年歐巴馬時期劃下句點，當時正逢全球金融風暴，他主張從嚴修訂銀行法規。

(中央社)