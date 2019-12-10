前主播蔡逸帆近日錄TVBS《地球黃金線》，她透露開歐洲柴油車，具備省油特質，愛車是老公送的生日禮物，她覺得操控不錯外，現在每月油錢大約兩千就能搞定。開車資歷快20年的蔡逸帆，自認開車技術比老公還厲害，不過自曝1個月至少會收到2張以上的罰單，老公笑稱她可能看起來太囂張，才會屢遭檢舉，讓她超無奈。自稱「演藝圈Uber」的她還自曝，曾因一次駕駛失誤，直接被砂石車司機逼到路邊，還看到對方氣得拿球棒下車，讓她當場淚流滿面不知所措。

大四就開始開車的蔡逸帆，笑稱不愛看到別人的車尾燈，開車技術好，連公公和女兒都稱讚，不過常開快車的她，有次竟因急著回手機簡訊差點出車禍。原來當時因她一時分心，差點錯過要右轉的路口，所以下意識緊急切換車道，結果她被後方砂石車直接逼到路邊，蔡逸帆心有餘悸地說：「砂石車司機拿著棒球棒要我下車，當下真的嚇傻，直接淚流滿面道歉，還好他罵了幾句三字經後就走了。」也因為這次驚險事件，讓她往後開車謹記一定要專心，才不會釀成無法挽回的意外。

蔡逸帆常在市區開車接送小孩，一個月至少都收到兩張以上的檢舉魔人罰單，讓她自認特別衰。她解釋因常接送孩子都是暫時靠邊停，或去便利商店買杯咖啡，只要下車買個飲料常會被拍，讓她只能更小心翼翼才不會每月荷包都因罰單而大失血。

(中時 )