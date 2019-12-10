謝金燕擔任「2020愛在桃園幸福美好跨年晚會」壓軸倒數，陪民眾一起迎接新年分，久未在台灣公開演出的她會帶來何種表演，令粉絲相當期待。倒數過後，則由周湯豪帶領粉絲繼續嗨翻天。

桃園跨年晚會9日公布演出名單，該場由胡瓜、浩角翔起、白家綺主持，不只有謝金燕、周湯豪，還邀請SUPER JUNIOR-K.R.Y.、郭書瑤、李千那、吳映潔（鬼鬼）、吳卓源、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾、邱子芯、蔡家蓁、孫盛希以及LamiGirl等精采陣容。

SUPER JUNIOR-K.R.Y.擔任桃園跨年晚會嘉賓。（民視提供）

SUPER JUNIOR-K.R.Y.，由3位成員圭賢Kyuhyun、厲旭Ryeowook和藝聲Yesung組成，SUPER JUNIOR成軍多年，在台灣擁有高知名度，其中主唱圭賢被封為「行走的CD」，擁有迷人聲線；厲旭在2016年入伍前，推出個人SOLO專輯《小王子》，溫暖高亢完美的嗓音是一大特色，中文程度令人驚豔的他，曾深情演唱周杰倫〈七里香〉；藝聲2019年6月發行第3張迷你專輯《Pink Magic》，感性抒情的歌聲深受粉絲一致肯定。該場晚會將在31日晚間7點於高鐵桃園站前廣場熱鬧登場。

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