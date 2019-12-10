趙少康主持TVBS《少康戰情室》，9日獨家專訪國民黨正副總統參選人韓國瑜及張善政，此為兩人搭檔後，首次在電視節目中合體。趙少康邀請兩人再度合唱改編的〈採紅菱〉，韓國瑜和張善政也大方重現上午於中選會的場景，十指緊扣大聲合唱。

韓國瑜近日呼籲支持者，「接到民調電話，請說出『唯一支持蔡英文』。」被外界視為怪招，連趙少康也不禁疑惑詢問：「這是什麼策略？」韓國瑜首度公開表示：「民進黨右手抹黑造謠、左手做假民調，這招是要讓民調失準，就像斷了民進黨的左手。」韓國瑜認為，民進黨透過抹黑為對手扣上大帽子，接著再製造假民調，營造出「韓陣營做了什麼事，因此民調持續低落」的表象，試圖影響選民認知。

韓國瑜接受《少康戰情室》專訪。（TVBS提供）

讓民調失準，是對付假民調的辦法，接著大家就看造勢、看誰才能真正獲得民心。趙少康又問：「此策略是否真的奏效？」韓國瑜表示，就藍營內部觀察，確實有5%到6%的支持者，在民調時轉向支持綠營候選人。外界關心韓國瑜未來是否有意角逐國民黨主席大位，韓國瑜先強調：「現在提選黨主席這件事，是個假議題，我們尊重吳主席是由國民黨員一票一票選出來的，他有他的任期。」他補充，如果當選國政比較重要，雖然國民黨確實有許多問題，也需要改革，但黨務可以先暫緩。

(中時 )