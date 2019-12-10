美國總統川普今天表示，美國和中國洽談貿易協議的進展順利，而此時美國可能對中國加徵新關稅的日期正不斷逼近。

美國對進口中國行動電話和玩具等消費品開始加徵關稅的日期是本月15日，但雙方有希望達成協議，以延後或取消加稅。

(中央社)