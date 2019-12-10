今天清晨因輻射冷卻影響，中央氣象局預報員王品翔表示，全台最低溫出現在新竹寶山的9度，也對6縣市發布低溫特報；到了早上，各地溫度回升。

王品翔表示氣象局今晨對6縣市發布「黃色燈號低溫特報」，今晨至上午新竹縣、苗栗縣、雲林縣、南投縣、高雄市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。早上開始後各地溫度回生，北部約21到23度，中南部約26度，特別提醒中南部民眾要注意日夜溫差大。

今晚起北部、東北部降雨機率稍微增加，晚起降雨機率也將提升。周三、周四(11日、12日)東北季風增強，北部及東半部地區雲量增多偶有局部降雨，中南部則維持晴朗的天氣；北部及東北部天氣轉涼，高溫降至19、20度，其他地區溫度改變不多，但中南部日夜溫差較大。

王品翔表示，全台未來一周高溫會一天一天回升，到了周末時北台灣最高溫甚至可以來到25、26度，中南部最高溫28、29度。

天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，這禮拜預計只有一波東北風影響，冷空氣會在周三、周四南下，強度不是很強，僅北部、宜蘭會轉涼、下雨，低溫約15度；中南部沒有明顯影響，維持天天都是好天氣。周五後冷空氣減弱，北部大幅回暖，迎風面的花東則有短暫陣雨；周末還會大回暖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周五起至周日(13至15日)氣溫逐日漸升。周日中南部高溫都在30度以上，北部也會回升至接近30度左右。尤其是周(15)日之後、愈來愈暖，帶來暫離冬天的錯覺。下周一(16日)西半部高溫都將升至30度以上，白天微熱的天氣。

(中時電子報)