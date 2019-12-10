台電為如期在明年完成彰化外海的示範風場，不顧國安危機，默許包商引進大陸製盧森堡籍的六腳安裝船，為了掩護包商，竟透過經濟部國營事業委員會（國營會）申請國安審查，引發其他外商不滿反彈，業者擔心此例一開，未來其他開發商可能會循類似管道「繞道」使用大陸船，如此一來，我國的海域水文資料恐將外洩。

12月4日，雲林縣口湖鄉8大養殖區漁民召開記者會，因為養殖業者擔心，離岸風電興建工程可能造成海水泥沙混濁，影響海水品質，要求風電公司作好配套措施，以免影響到養殖業者生計。

養殖業者召開記者會表示，擔心離岸風電工程可能造成海水泥沙混濁，希望能夠做好配套措施。（圖／報系資料庫）

由於政府開出「2025年綠電比例達20%」的支票，積極推動能源轉型政策，離岸風電成為這幾年重要推動目標，而台灣首座離岸風場「海洋風電」（Formosa 1）也已於今年11月12日啟動，是風電邁入商業規模的重要里程碑。

依照經濟部能源局的規劃，預計在台灣海域打造約6、7百座離岸風機，為了落實國家政策，經濟部要求風電產業不管是建造、材料，甚至連專業人員都需建立在地化、本土化系統，連施作的工作平台船，都要求不能為大陸製，其中也有國安考量。

總統蔡英文10月12日出席海洋離岸風場啟動典禮，強調台灣綠能產業將邁向國際化。（圖／報系資料庫）

但本刊接獲投訴，位在彰化外海的示範風場，台電協助承包商引進的「風機安裝船」，竟然是大陸製造，引發外商及本土廠商強烈反彈，更暗藏我國海域水文資料外洩的國安危機。

業者擔心，此例一開，等於是另類開放大陸船隻進口台灣，中資也可能在海外第三地成立轉投資公司承攬台灣風場業務，循此模式將大陸船隻引進台灣，如此以來，本土廠商將失去優勢。

大陸船隻來台一向是敏感話題。2015年曾有大陸平台工作船通過國安審查，來台參與離岸風電海上氣象塔設置工作，當時就引發爭議。今年初另有業者引進一艘新加坡籍的探勘工作船，也被發現是大陸製造、且未經國安審查，更不符合國產化要求，台電如今竟為了完成示範風場竟罔顧國安疑慮，政府相關部門應立即清查，才能確保國家安全。

台電專業總工程師兼發言人徐造華表示，當初包商將工作船向台電提出申請，由台電向主管機關國營會申請送國安審查時，能源局也有與會，基於包商所提出專業考量，因應彰化外海砂質地形，六腳工作船會比較安全，經過委員會通盤考量，才以特案通過。徐造華強調，該艘工作船的精密設備都非大陸製，只有船身鋼板來自大陸，應不至於構成國安威脅。

延伸閱讀

(中時電子報)