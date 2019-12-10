對於鴻海辦人郭台銘直接指派人員進入各小黨，推選候選人，東華大學教授施正鋒大表不滿，「真是太囂張了！」，未來立法院三黨不過半，郭董還可透過自己的『公司』與各黨進行政治協商？這是什麼東西？

CTWANT 一周一砲》郭友友任副手不分區都他的人 郭台銘「插很多」

施正鋒表示，「一般民主國家的利益團體都是靠遊說和捐款影響政策，沒有直接來的，就連民進黨都遮遮掩掩以各種『公會』，包裝利益團體進入不分區，郭董比以前立法院最有名的『華隆幫』翁大銘還囂張。」施政鋒更氣憤不已地說，「這些小黨也太無恥了，像狗一樣黏著郭台銘，沒有一點廉恥！」

文化大學教授龐建國分析，郭董與親民黨在兩岸議題上理念接近，恐造成黨內的排擠效應。（圖／報系資料庫）

文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國分析，距離選戰愈近，郭董將面臨資源配置的問題，假設有兩個政黨候選人需要站台，郭董深知做生意不能只押其中一邊，在「利益最大化」考量下，得調配時間與金錢，當然兩黨能跨越政黨門檻就是大勝利；反觀柯文哲則希望穩坐第三大黨，彼此衝突變多，「同床異夢勢所必然，從郭、柯近期的隔空喊話就可以看出其中矛盾。」

龐建國進一步指出，郭、柯兩人的理念本就分歧，民眾黨裡有屬於偏綠的支持者，更不乏年輕世代的「天然獨」，因此柯文哲針對統獨、兩岸關係等議題較為保守；反觀郭董，雖自稱是中華民國派，但仍屬深藍族群，敢於切割台獨，寧可不要獨派族群的選票，政治傾向相近親民黨。

藍營總統初選時，郭董的幕僚曾聯繫陳明義，但他選擇力挺韓國瑜。（圖／報系資料庫）

郭董暗中施行「滲透戰術」，令小黨有了防衛心，國民黨立委參選人陳明義指出，當初黨內初選時，郭董幕僚的確有跟他聯繫，但最後他表態唯一支持韓國瑜，與郭董幕僚就斷了聯繫；倒是近來民眾黨的核心幕僚有與他接觸，因為民眾黨在這個選區沒有參選人，反而全力支持他，讓他可以吸收到一些小綠的選票。

延伸閱讀

(中時電子報)