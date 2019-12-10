世界大賽MVP「天才小史」不必轉隊了！國民隊開出破天荒的7年2.45億美元投手合約，平均年薪3500萬美元也刷新投手紀錄，簽回了31歲的史崔斯柏格(Stephen Strasburg)。國民隊官方在美國時間周一迫不及待宣布了這個好消息。

國民老闆樂納(Mark Lerner)表示：「小史自從2009年大聯盟選秀(他是選秀狀元)以來一直都展現出優秀的才能與敬業精神。我們沒有他就無法贏得2019世界大賽冠軍，也無法有過去10年的好成績。」

外界先前預測國民簽回小史的機率很高，他跳脫合約本來也是想重簽而不是轉隊，舊合約剩下4年1億美元(年均2500萬美元)，只是國民老闆非常大方，這個價格是寇爾(Gerrit Cole)的預期身價。如今小史暫時成為歷來最貴投手，寇爾肯定還會往上漲。

國民可能被迫放棄另一員大將，三壘手阮棟(Anthony Rendon)。阮棟的身價不下於寇爾和小史，身為野手他還可能簽下更長的合約。阮棟、寇爾、小史的經紀人都是波拉斯(Scott Boras)，他手上的大客戶眾多，其實他才更像是今年冬天的主角。

(中時電子報)