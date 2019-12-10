國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在政論節目提到，這次沒讓女兒韓冰出來輔選，是不想讓孩子受到遍體鱗傷式攻擊，他並自爆女兒韓冰被抹黑懷孕，他強調「我當爸爸的，女孩子每個月的事，我怎麼可能會不知道她有沒有懷孕呢？」坐在一旁的張善政聽到這裡，當場仰頭深吸了一口氣。

韓國瑜在《少康戰情室》痛批民進黨「不會抹黑不會選舉」，除了自己被抹黑共諜案、炒房的事情之外，就連自己小舅子離婚、小姨子買房都被起底。主持人趙少康疑惑發問 ：「韓冰上次在你選高雄市長時幫了很多忙，為什麼最近都看不到了？很多人也都在關心。」韓國瑜說因為相關單位的朋友有警告說，只要韓冰一出來，馬上被抹黑，「包括最近抹黑她懷孕了」。

韓國瑜接著做出一臉聽到很可笑抹黑的表情說 ：「她完全沒有懷孕ok？像我當爸爸的，女孩子每個月的事，我怎麼可能會不知道她有沒有懷孕呢？」韓國瑜也再次加重語氣澄清說「她完全沒有懷孕。」而坐在一旁的張善政聽到這裡，先是仰頭深呼吸一下，再點頭認同韓所說的話。

韓國瑜說第二個對韓冰的抹黑就是説她不是親生的，韓國瑜表示，不願意孩子受到傷害，「要傷害我老頭子就好，打我女兒幹什麼」，所以要韓冰待在家裡就好。趙少康聽了馬上問說「理論上她出來，對你的選情很有幫助才對呀」。韓國瑜說他知道呀，但是他不能讓小孩子才22、23歲就受到這種抹黑，「不能為了選情讓她接受這種遍體麟傷式的攻擊」，這是每個為人父母都不願意看到的。

坐在一旁的張善政聽到韓國瑜說韓冰遭黑懷孕了，也是深吸了一口氣。（圖/翻攝自少康戰情室YouTube)

(中時電子報)