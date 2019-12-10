導演蔡明亮去年推出的電影《你的臉》，今年7月風光拿下台北電影獎的3項大獎，11月又奪得金馬獎「最佳紀錄片」；但得獎次日，他竟在臉書發文砲轟2年前曾與他合作廣告《一念》的「台灣電通」廣告公司。他不僅大罵團隊總監「笨」，也痛批該公司得到世界級廣告獎，卻沒讓參與拍攝的李康生看過獎座；而台灣電通創意總監不甘示弱，也發文「指教」蔡明亮，彼此火藥味十足。

蔡明亮在臉書上砲轟合作廣告《一念》的廣告公司，替李康生沒摸到獎座抱不平，還強調《一念》的概念出自李康生，監製和美術則是他蔡明亮擔綱。而廣告公司創意總機監也在臉書對此提出說明。（圖／翻攝自臉書）

以電影《郊遊》與《天邊一朵雲》橫掃國際獎項的導演蔡明亮，睽違大銀幕五年後，於去年推出新作《你的臉》，並在今年七月獲得台北電影獎的三項大獎。當時他上台對獲得影帝的小戽斗酸言酸語：「二十多年前我毛遂自薦要拍你的戲，結果你沒有找我。」言論引發爭議。

事後，資深演員喜翔痛批蔡明亮：「挑個姓蔡的出來幹嘛！國際名導不應該來搶地方獎項，這樣公平嗎？都說要給新導演機會，但他們的機會被你的名氣卡住了！」

四個月後，《你的臉》又奪下金馬獎「最佳紀錄片」，讓蔡明亮回想起另一段獲獎往事。他在臉書上說：「兩種心情，啼笑皆非……小康拍了一支威士忌的廣告《一念》，得了全世界好幾個重要的廣告獎，他卻連一個獎座長什麼樣子都沒看過，更別說摸到了，獎座應該都擺在台灣電通的辦公室裡吧！」蔡明亮接著痛批：「廣告公司（台灣電通）的創意總監，開始還猛問我們一些很笨的問題，踢到我鐵板後就閉嘴了！……我是監製，還代導演，小康跟酒商說『可能不會拍產品的畫面』，沒想他們也ＯＫ！」

針對蔡明亮的砲火，台灣電通執行創意總監白世雄則在個人臉書上，以「廣告圈的作業模式」和「做人處世的道理」兩點「指教」蔡明亮；過了兩天，蔡大導演餘怒未消地繼續痛罵：「長期也有人罵我電影搞什麽創作，電影怎可以慢，鏡頭怎可不動，怎可不先做市埸調查，都不換男主角，搞什麽！現在又有人在酸我，懂不懂廣告？我的回答，不懂，我也不懂電影，但我們就這樣拍了《一念》。」

總是全力宣傳作品的蔡明亮，號召許多影迷前來支持VR作品《家在蘭若寺》。（圖／報系資料庫）

事實上，蔡明亮的爭議事件不只如此，除了電影題材總是挑戰尺度邊緣，還曾因作品未獲選為金馬影展開幕片而提出退賽，以及要求撤掉他在金馬影展演講的文字紀錄，並因此在臉書發文抱怨。

熱愛電影的蔡明亮也非常喜歡唱歌，曾擔任黃大煒的演唱會嘉賓，兩人一同合唱〈情人的眼淚〉。（圖／報系資料庫）

這次蔡明亮的獲獎作品《你的臉》，內容聚焦在十二位長者和李康生的臉部表情，蔡式風格仍舊張力十足。即使已在威尼斯電影節、台北電影獎和金馬獎都拿過獎，蔡明亮依然必須面對嚴厲的「生存之路」，除了勤跑宣傳、努力賣票以外，他也在得到台北電影獎後說：「我如果有拍電影一定會去比賽，因為到老也要往前走，要去競賽才會有目光。」

電影《你的臉》是蔡明亮與李康生再度攜手之作，在台北電影獎與金馬獎都奪下大獎。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)