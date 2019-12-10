今天清晨桃園以南到中部因為輻射冷卻的，低溫僅14度左右，北部、南部和東部仍有16、17度。氣象主播賴忠瑋表示，今天北部水氣略增，下半天容易有短暫陣雨或飄雨，明天開始隨著北方新一波冷空氣南下，明天、周四(12/12)北部及東半部雲量增多偶有局部降雨，天氣轉涼，高溫降至19、20度。

賴忠瑋在臉書上指出，預計今天北部不穩定的天氣不會持續太久，這波潮濕的空氣只是略過台灣，造成北部、東北部雲量變多、短暫陣雨，但是雨勢不會太大，以小雨或飄雨的天氣為主。周三起北方有一波乾冷空氣南下，迎風面將轉成較偏乾的天氣。

賴忠瑋說，周三這波冷空氣不至於像上周一樣溫度溜滑梯，主要影響時間也只有明後(12/11、12)兩天，以北部、東北部為主，「不過仍要注意溫度的起伏變化，因為風速增強、溫度忽然下降使人體的感覺突然變得比較冷，這都會造成身體的負荷，人體對溫度的變化較敏感，提醒還是要注意並調整衣著，免得著涼感冒。」

(中時電子報)