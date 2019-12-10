交通部觀光局宣布日本來台旅客達成200萬人次里程碑，由來自宮崎縣的27歲溝口綾子成為第200萬幸運日本旅客，於昨（9）日下午1點35分搭乘華航119號班機，自日本鹿兒島抵達台灣桃園國際機場。

溝口綾子此次與母親、姐姐、姐夫與侄子首度來台旅遊3天2夜，將造訪台北市區、九份與十分等地。她表示，台灣人熱情友善，且雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，最期待能前往龍山寺參拜，並品嚐珍珠奶茶、台灣美食。

觀光局此次準備多項好禮，包括華航日本不限航點國際線機票2張、台灣高鐵3日周遊券2張與葛瑪蘭客運票交通券，以及台北美崙商旅、台北萬豪、台中永豐棧、台南老爺行旅、高雄國賓、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館等贊助的住宿券。

觀光局長周永暉表示，日本來台旅客成功突破200萬人次里程碑，最要感謝所有台灣民眾扮演好主人角色，以及觀光產業提供優質台灣旅遊商品。面對全球皆積極發展觀光產業，如何持續行銷台灣成為日本人海外旅遊指名造訪的國家，是未來要更加努力的最重要課題。

為慶祝達成日本旅客來台突破200萬人次里程碑，觀光局將展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除了在日本全力放送對日宣傳影片外，更相中日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組。

觀光局表示，自2020年元旦起，日本旅客自松山、桃園與高雄小港機場入境台灣，只要出示登機證與護照入境章，即可在旅客服務中心櫃台領取上述限量啤酒杯組。近日亦將在日本展開為期3個多月的網路抽獎活動，期盼未來1年日本來台旅客再創新高。

(時報資訊)