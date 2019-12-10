工業電腦大廠研華（2395）公布2019年11月自結合併營收44.33億元，雖月減7.41％、降至近9月低點，仍年增6.82％、續創同期新高。累計1～11月合併營收498.81億元，年增11.67％，提前超越去年全年487.26億元、改寫歷史新高。

研華表示，以各區域營收觀察，11月以北美與新興市場成長最強勁，大中華自8月起恢復穩定成長，但歐洲市場則自8月起轉弱、直至本季。以各事業群表現觀察，以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）表現最突出、工業物聯網事業群（IIoT）居次。

以前11月各區域營收狀況觀察，研華表示，以北美與新興市場地區成長最突出，日本、韓國等北亞市場持續穩定成長。以各事業群表現觀察，仍以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與網路暨通訊事業群（NCG）表現較突出。

研華總經理陳清熙先前指出，第三季中國大陸市場轉佳、但歐洲同步轉弱，預期全年營收成長可能低於年初預期。不過，受惠營運規模逐步擴增與適度的費用優化，加上原物料價格壓力下降，對費用及成本端有利，預期獲利率表現仍可符合過往表現水準。

研華先前法說時預期，下半年以美國及新興市場最強勁，營收可望維持雙位數成長，毛利率估可持穩37～41％區間。全年營益率挑戰雙位數成長，整體淨利率目標未來3年內再提升1％。法人預期，研華全年營收將維持雙位數成長，獲利則可望賺逾1股本。

(時報資訊)