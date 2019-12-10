過濾大廠旭然國際(4556)11月合併營收5,266萬元，年增14％，前11月合併營收達4.64億元，年增5％。旭然表示，受惠第四季液體過濾產品傳統出貨旺季，包括美國、亞洲等市場創造良好銷售表現，較去年同期分別成長3％、14％，再加上半導體暨電子、食品化學等產業液體過濾需求暢旺，帶動Filtrafine品牌大型過濾設備訂單出貨挹注，推升旗下兩岸生產基地產能稼動率保持良好水準。

旭然指出，由於全球半導體主要大廠持續投入先進製程競賽，紛紛調高資本支出計畫以滿足整體產能擴充及建廠需求，除創造Filtrafine品牌於半導體產業廠務端過濾訂單良好發展條件，且隨著旭然在液體過濾技術的提升可達到超微過濾(Ultra-filtration)與微過濾(Micro-filtration)領先優勢，投入半導體、電子製程應用液體過濾產品應用開發，並提高UV紫外線機台生產自製率，挹注今年前11月UV紫外線機台銷售較去年同期成長2％。

旭然看好年底傳統出貨旺季表現，從全球銷售狀況來看，北美、亞洲等地區市場銷售仍持續係未來營運亮點，以目前半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單需求持續暢旺，挹注在手訂單能見度保持3個月水準。

(時報資訊)