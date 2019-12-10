台灣鋼鐵集團聯盟旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）11月營收2.88億元，月成長6.97%，較去年同期增加13.63%，今年前11月自結營收為27.31億元，年增24.61%，並超過去年全年實績。

沛波總經理葉俊良表示，每年年底至農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，今年復受惠台商鮭魚返鄉潮激勵民間住宅及商辦需求從年初旺到年底，加上11月各建案積極加大力道拉貨，公司全力趕工因應，帶動單月營收呈現雙升，較上月及去年同期皆有成長。

目前國內基礎建設殷切，以及民間廠辦需求明顯升溫，鋼筋產業將持續受惠營建業趕工入帳的傳統旺季，在明年農曆年前對鋼筋產品的需求會更加殷切，可望激勵沛波營收持續維持高檔。目前在手訂單能見度達明年3月，公司對未來業績展望保持樂觀看法。

根據經濟部的統計資料，「歡迎台商回台投資行動方案」從年初上路實施至11月15日止，回流金額達新台幣6,971億元，其中約2,253億元有落實投資，掀起一波波新建廠房工程的動土興建潮。葉俊良認為，這波鮭魚返鄉潮尚未停歇，台商回台資金仍會朝買地、蓋廠的方向發展。

葉俊良進一步表示，明年產業成長的主要動力預期仍來自商辦與廠辦市場。根據房仲介者的統計，今年前三季國內的商辦不動交易金額達1,124億元，不僅超過去年全年規模，更較2017年底的623億大幅成長，預期未來五年台灣的商辦市場將維持此成長榮景。

(時報資訊)