國道一號北向45公里處，凌晨3點55分發生聯結車追撞拖板車起火事故，後方聯結車駕駛逃出，但車上有1名女子及1名2歲女童因逃生不及，不幸慘遭焚成焦屍。根據國道高速高路局表示，45公里處外線外線拖板車追與貨櫃車追撞後，貨櫃車起火燃燒，佔用外2線，現場發現2人死亡，1名駕駛送醫，造成整個國道一號回堵8公里，目前追撞及起火原因正在調查中。

(中時電子報)