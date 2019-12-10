快訊》中山高大追撞 貨櫃車起火燒死車上母女 07:522019/12/10 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道一號發生貨櫃車追撞拖板車事故，貨櫃車起火燒死車上一對母女。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北向45公里處，凌晨3點55分發生聯結車追撞拖板車起火事故，後方聯結車駕駛逃出，但車上有1名女子及1名2歲女童因逃生不及，不幸慘遭焚成焦屍。根據國道高速高路局表示，45公里處外線外線拖板車追與貨櫃車追撞後，貨櫃車起火燃燒，佔用外2線，現場發現2人死亡，1名駕駛送醫，造成整個國道一號回堵8公里，目前追撞及起火原因正在調查中。 (中時電子報) #國道一號 #中山高 #龜山 #貨櫃車 #拖板車 #追撞 #車流回堵 #死亡車禍 #焦屍 #國道高速高路局 #國道高速公路警察局 #車禍意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新能源車企 處境日益艱難 04:092019/12/06 焦點新聞 電動車勢不可當 威脅傳統汽車工作 04:092019/12/06 全球財經 陸車市過冬 車企拚混改求生 04:092019/12/07 焦點新聞 北市林森北路火警 疑四面佛廟起火波及3戶 09:552019/12/07 社會 新竹動物園開園倒數 「動物」全市趴趴走 15:392019/12/07 生活 老爺車自燃火燒車 基隆3海大生及時逃生 16:402019/12/08 社會 示威者中環堵路擺遮陣 高院入口起火 19:122019/12/08 兩岸 新能源車霸主 04:102019/12/09 論壇廣場 晶華酒店前年火警疏散上百人 怒告B1香奈兒 21:592019/12/09 社會 美女主播蔡逸帆開車超殺 竟讓砂石車司機拿球棒開罵 05:552019/12/10 娛樂 社會熱門新聞 人妻大姨媽來還偷情小王 綠光夫捉姦在床卻... - 社會 想讓她懷孕 男費盡心思手動「內射」前女友 - 社會 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨 示範風場恐成賣台基地 - 社會 【台大自肥王1】雇員妻月薪3萬 主任老公豪發加班費4萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。