瑞基海洋(4171)挾著非洲豬瘟防疫需求熱烈，及沙國政府邊境防疫追加試劑訂單，11月合併營收4,002萬元，再創歷史新高，較去年同期成長106.57%；前11月營收衝破3億，達3.21億，年成長達94.51%。

瑞基說，11月成長主力來自於大陸市場與畜產市場。豬隻畜牧市場方面，非洲豬瘟檢測需求熱烈，大陸豬市處於復養階段，相關檢測需求強勁，帶動整體營收。

另外，亞洲周邊國家防疫需求大增，泰國、菲律賓等國皆下單非洲豬瘟等試劑；其他畜禽方面，月初沙烏地阿拉伯環境水利農業部(簡稱MEWA) 追加訂購POCKIT Central畜產邊境防備試劑產品(如禽流感、口蹄疫等)，水產市場亦持續穩定出貨。

12月9日至10日，瑞基將於企業總部召開第一次全球代理商大會。此次全球代理商大會，除與各國代理商建立緊密的連結，以便公司即時掌握各國最新家禽和豬隻畜牧業的市場資訊外，各國代理商對瑞基建立的畜禽健康管理應用程序及解決方案，將有更深入的了解，使未來全球家禽和豬隻畜牧業的市場推廣能產生更大的效益。

(時報資訊)