安馳(3528)11月營收3.68億元，月成長7.6%、年增加15.46%，主要受惠安馳今年開始推出雲端邊緣運算、5G高速傳輸及人工智慧物聯網(AIoT)產品等高階整合方案，帶動ADI與賽靈思(Xilinx)兩大代理產品線銷售年增率均超過兩成。

安馳表示，在賽靈思代理產品線方面，公司今年主攻雲端及邊緣運算整合、高速網路傳輸及雲端儲存等高階應用市場，隨5G傳輸技術快速發展，美國與中國網路龍頭大廠紛紛加速超大型資料中心的建置計劃，賽靈思可程式邏輯晶片(FPGA)產品線已成功切入大型資料中心的雲端運算供應鏈，第四季起FPGA整合方案出貨量明顯提升。公司明年將推出Xilinx採用台積電先進的7奈米製程開發的新一代Versal系列自行調適加速平台ACAP(Adaptive Compute Acceleration Platform)，並可望切入自動駕駛的雲端邊緣運算整合市場，賽靈思代理產品線明年仍具相當的成長潛力。

安馳表示，公司為提高產品線的完整性，今年開始代理Xilinx最新5G傳輸用的整合性射頻晶片(RF SOC)，為業界第一個可支援5G傳輸的射頻晶片產品，公司積極為客戶導入國防航太及5G通訊等高階應用市場，目前與客戶進行產品可靠度認證，預計明年開始放量出貨，並將佈局5G全頻域系列通訊產品，進一步優化公司產品組合。

安馳進一步表示，今年ADI產品線主攻AIoT市場，推出各種客製化的智能整合方案，下半年起推出最新的時效性網路方案，為結合即時影音串流與即時控制終端的同步多工網路系統，主要應用在工控自動化、智慧監控及車用傳導系統，近期已完成國際大廠的平台驗證，明年出貨量可望明顯增加。

(時報資訊)