中華電(2412)宣布，攜手諾基亞(Nokia)在新竹市南寮漁港完成國內首座戶外型5G small cell(小型基地台)智慧路燈建置測試，該建置係結合中華電行動及固定網路的技術能量，建構具備節能燈控、人流/車流監控、氣象感測及物聯網功能之智慧路燈，並完成國內首座戶外型5G small cell路燈之建置與效能測試實證，而這也是公司執行經濟部工業局「5G智慧路燈建置計畫」的要項之一，也為國內5G網路的布建及智慧城市應用邁向新的里程碑。

中華電指出，此次在新竹南寮漁港測試建置的5G智慧路燈，以目前全球先進之5G/4G雙連結技術運作，也是國內首次將5G small cell運用於戶外場域的實際安裝測試，下行傳輸速率最高可達900Mbps以上，涵蓋距離最遠約可超過200公尺。藉由本次建置測試驗證，廣佈在城市中的路燈及號誌桿將可作為搭載5G/4G、物聯網及各式智慧感測器的載體基礎，有利於提升各大城市行動通信網路服務涵蓋及強化縣市的治理效率，有效發揮區域鏈結綜效。

中華電自2018年起陸續於台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館等場域布建5G實驗網路；本次於新竹南寮漁港完成5G small cell戶外場域安裝測試及效能實證，布局5G新世代之小型基地台多層次組網架構，更期與垂直產業及公部門共同合作，開創5G企業專網、智慧城市等創新技術的應用。

(時報資訊)