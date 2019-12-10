2020總統大選將至，許多民調紛紛顯示，總統蔡英文已拉開與國民黨總統參選人韓國瑜的差距。前民進黨立委林濁水分析後直喊「弔詭」，這篇文章也引來網友怒提四點打臉。

《美麗島電子報》昨公布最新民調，結果顯示英德配的支持度高達51.8%，國政配則為16.1%，瑜湘配以7.5%墊底，蔡英文和韓國瑜的差距已拉大到35.7個百分點。此外，《聯合報》最新民調也顯示，蔡賴配以48%支持度領先韓張配的20%及宋余配的9%，韓蔡差距拉大到28個百分點。其中詭異的是，僅二成九選民相信韓張配支持率的確大幅落後蔡賴配。

對此，林濁水在臉書指出，11月國政配27%，大家說25%是最後谷底，上星期果然剩19%，他當時說還會下探，居然就16%。「是因聽韓導的話？那為什麼韓掉了卻沒去唯一支持蔡？」林濁水說除非有什麼天崩地裂事發生，否則國民黨沒有理由不比2008的民進黨選得更不慘！「那時民進黨區域13！這次國民黨要多少？吳敦義算一算吧」。

林濁水稍早又再度針對《聯合報》最新民調發表評論，他對此感到弔詭，他認為，該民調僅29%選民相信韓支持率的確大幅落後，難道是因為民眾相信百年老黨侯選人不可能草包到這麼荒唐？

林濁水的文章引來許多議論，其中有名網友提及，韓國瑜的基本盤實力雄厚，回顧四年前的朱立倫，在這個時候民調已經崩到只剩13.7，但最後朱立倫的得票率是31%，拿下381萬票。該網友怒轟「這告訴我們什麼？1.韓國瑜比朱立倫強、2.候選人再爛藍丁都會投、3.蔡英文沒有穩贏、4.都給我回去投票」。其他網友則認為「不管誰輸誰赢，永遠都是老百姓輸啦」、「蔡總統高興就好啊」、「國民黨如此墮落，傷了多少支持者的心」、「不太對，淺藍轉淺綠沒有那麼快」。

(中時電子報)