漢來美食（1268）受惠展店效益持續顯現，2019年11月自結合併營收3.06億元，較10月2.87億元成長6.43％，較去年同期調整後的2.49億元成長達22.67％。累計1～11月合併營收34.29億元，較去年同期調整後的31.27億元成長9.63％，雙雙續創同期新高。

漢來美食11月營收年增逾2成，主因全台各地業績全面走揚，包括漢來海港創始店整修升級三代店，去年11月底開幕後業績持續長紅，高雄2館宴會廳業績齊繳雙位數成長，加上新品牌「潮之鍋物」、「五梅先生」及漢來上海湯包第3店業績迄今超乎預期。

漢來美食表示，全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」及輕蔬食「五梅先生」11月2日於高雄漢神百貨美食街開幕，迄今持續滿座。漢來上海湯包14日於桃園台茂開出全台第3店，搶攻外食族及家庭客，業績至今亦超乎預期，為百貨周年慶及歲末尾牙旺季增添營運動能。

漢來美食表示，「潮之鍋物」、「五梅先生」雖屬於座位數不多的小型店，但因美食街全時段營運時間優勢，開幕短短1個月營收均突破預期，美味、高CP值的口碑更快速遠播。預期明年2個小成本、展店門檻較低的品牌，明年起應可快速在全台6都插旗拓點。

漢來美食總經理林淑婷表示，明年既有品牌將持續展店、進行改裝升級，明年規畫開出1～2家漢來海港、1～2家漢來湯包，配合新品牌潮之鍋物擬展店2～3家、五梅先生擬展店3～5家，看好明年成長動能優於今年。

(時報資訊)