因應美中貿易戰，仲琦(2419)調整產品比重，累積前三季稅後純益年成長51%，目前仲琦越南產能建置計劃也如期展開並持續加速進行，目前仲琦北美市場過去兩年的深耕成效已經逐漸浮現，在寬頻網路市場的市佔率持續擴大，後續在AI、雲端趨勢帶動下，仍有成長空間。

在中美貿易關稅不利因素的影響下，全球網通業者的營運普遍受到劇烈影響，仲琦指出，為因應此衝擊也採取即時應變方案，首先在產品出貨比重進行調整，推出最新的高單價DOCSIS 3.1纜線數據機為主要出貨項目，因而前三季營收仍可達二位數成長。

另外，仲琦在產能及成本的控管方面，越南產能建置計劃也如期展開並持續加速進行，同時積極增加庫存周轉率，並與供應商議價以達降低成本。

仲琦過去二年的研發重點已從傳統硬件解決方案，逐漸轉移到以軟體為重的整體解決方案平台服務，仲琦關注的重點不僅為家庭用戶提供最佳的WiFi體驗，並且運用AI和雲端技術來幫客戶節省大量的資本支出，如今已經有超過7家北美MSO採用了仲琦雲端服務(Hitron Cloud)，這將幫助仲琦擴大在Cable MSO之外的客戶的產品線，而目前超過15萬客戶使用仲琦雲端服務(Hitron Cloud)的解決方案也可以改善家庭無線網路寬頻生活。

仲琦累積前三季合併營收為78.53億元，較去年同期成長19%，歸屬於母公司之稅後純益約為1.48億元，較去年同期成長51%，累計每股盈餘為0.67元。

(時報資訊)