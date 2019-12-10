小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（10日）財經重點。

1.去美化？大陸公部門資訊設備全換國貨

中美摩擦加劇下，多家中企被美列入採購黑名單，如今中國欲以其人之道回擊，擬於三年時間實現公部門電腦、軟體等資訊設備全面國產化，需替換硬體恐多達3千萬件，微軟、惠普等美企首當其衝。

2.護國神「積」領漲 51檔攀高

台股裡外皆風光，51檔股價登高一呼！台股護國神企台積電9日領軍攻高，市值逼近8.2兆元，助攻加權指數盤中衝破前高11,668點，盤面晶電、建準等51檔股價同步歡漲、刷新今年來新高紀錄，多頭派對熱鬧滾滾。

3.掛牌蜜月首日 和潤大漲84%

汽車金融龍頭－和潤企業9日以承銷價53元掛牌上市，盤中最高觸及100元價位，終場收98元、大漲45元或84.91％，順利展開蜜月行情。和潤中籤戶樂透，掛牌首日每張最多大賺4.7萬元，為自己加發一個月年終獎金。

4.金控前11月狂賺3,368億 創新高

15家上市櫃金控公司除新光金外，其他14家均已公布11月自結獲利，前11個月合計稅後淨利大賺3,368億元（新光金以前十月計算），較去年同期15家的2,997.08億元，年成長12.38％，獲利金額更創下歷年新高，已超過去年全年的2,937億元，預估全年稅後淨利確定將是史上頭一次突破3千億元關卡。

5.松江南京地上權 元大人壽53.3億元得標

捷運松江南京站二、三號出入口地上權案9日開標，由元大人壽以53.3億元得標，相較其權利金底價41.02億元，溢價率約為29.9％，換算平均每坪標脫單價為367萬元。元大預計將其做為商辦用途。

(中時電子報)