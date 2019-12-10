邁入第5屆的「南科愛心月」，12月14日下午3時起在景色優美的南科迎曦湖畔，以公益野餐趴為愛心月揭開序幕，活動現場還有愛心義賣、特色餐車、在地小農市集、兒童二手市集、手作文創、親子遊戲、湖畔咖啡館、舞台公益表演，晚間還有星光電影院，讓大家發揮愛心的同時也充滿歡樂。

「南科愛心月」活動自2015年底起由南科管理局、南科扶輪社、台灣世界展望會共同發起，幫助南科台南園區及高雄園區周邊弱勢兒童及其家庭急難醫療與營養需求為主。

活動推出4年來，每年約有30多家園區廠商及單位的熱情響應及積極參與，累計募得新台幣756萬餘元的善款，超過1766人次、499戶弱勢兒童家庭受惠。近2年園區周邊弱勢孩童家庭個案已逐漸減少，協助範圍更逐漸擴及整個大台南地區，。

南科管理局林威呈局長表示，今年「南科愛心月」將擴大辦理，本屆合作之公益團體增加為4家，包括台灣世界展望會、天主教蘆葦啟智中心、社團法人世界和平會及華山基金會新市站，受助對象則涵蓋弱勢兒童、身心障礙者及弱勢長者。

南科愛心月協助項目今年也擴大為弱勢兒童家庭醫療、營養、助學與愛心早餐，身心障礙者早期療育與全人發展，以及弱勢長輩到宅服務及愛心年菜募集等，希望照顧到園區周邊更多需要幫助的人。後續將由公益團體持續個別進行募款至109年1月底，歡迎有興趣的民眾一同來共襄盛舉。

(中時 )