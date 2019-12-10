卡神黨籍留不留 今民進黨中執會有答案？ 08:282019/12/10 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰(民進黨提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如操控網軍案震撼政壇，民進黨被視為與卡神關係切，楊蕙如更還是民進黨黨員，基層多人認為卡神應主動退黨或是黨部應該除其黨籍。對此，民進黨副秘書長林飛帆日前表示，黨中央將近一步研擬是否祭出黨紀處分；民進黨主席卓榮泰也曾表示，已經責成台北市地方黨部盡快處理此事。 而今日中午民進黨將召開例行性的執委會，預估可能對卡神案進行討論，一直神隱的當事人楊蕙是否可能出面，也備受矚目。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #黨籍 #黨部 #台北市 #卓榮泰 #卡神 #楊蕙如 #網軍 #林飛帆 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 館長神邏輯！談卡神楊蕙如…又脫口吐驚語 23:122019/12/07 娛樂 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 楊蕙如比王立強更傷民主 04:102019/12/10 時論廣場 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 03:262019/12/10 政治 政治熱門新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 史上最強議員！網：柯、韓粉都恨死她了 - 政治 連他都陷入苦戰…網：綠立委將破4分之3 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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