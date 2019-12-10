卡神楊蕙如操控網軍案震撼政壇，民進黨被視為與卡神關係切，楊蕙如更還是民進黨黨員，基層多人認為卡神應主動退黨或是黨部應該除其黨籍。對此，民進黨副秘書長林飛帆日前表示，黨中央將近一步研擬是否祭出黨紀處分；民進黨主席卓榮泰也曾表示，已經責成台北市地方黨部盡快處理此事。

而今日中午民進黨將召開例行性的執委會，預估可能對卡神案進行討論，一直神隱的當事人楊蕙是否可能出面，也備受矚目。

(中時電子報)