PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市議員黃捷因曾在質詢期間，對市長、國民黨總統參選人韓國瑜白眼，而獲封「白眼女神」，也自此成為韓粉箭靶。網友表示，韓在此質詢前聲勢一直很旺，縱有能力質疑聲卻也不構成威脅；此後不僅成韓民調破口，更連出面緩頰的台北市長柯文哲也被拖下水，柯粉跟韓粉是不是都恨死她了？

網友在PTT論壇發文《柯、韓粉是不是恨死黃捷了？》寫道：「回想這一年的韓導，從年初到五月的質詢前，聲勢一直都很旺，雖然偶有對韓導的能力有過度膨風的聲音，但幾乎不構成威脅。」

發文網友進一步表示：「直到五月的那次質詢，黃捷把韓導電的滿頭包，讓全國人民看清楚這個草包的本質。當時柯師父還特地發文說市長不需要什麼都懂，仍然無法阻止韓導的聲勢雪崩下滑，連帶柯師父也一起被拖下水。黃捷是不是罪孽深重？」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「其實五月的時候，韓導民調還是第一的」、「可是農舍完全沒事耶」、「我愛黃捷，我的菜」、「黃捷根本現代黃蓉」、「看黃捷翻白眼，感覺很可愛」、「抗韓教母」。

但也有人表示：「而且她質詢也不是故意來亂、來做秀的那種，比DPP那群只想做秀的廢物議員強多了，她只要減少降低跟性平有關的質詢議題，就很完美了。她對性平有關的議題，太過於關注，應該減少點」、「我記得黃捷有在火鍋直播稱讚過北市府」、「唯一支持韓國瑜」、「唯真不破」。

(中時電子報)