大聯盟今年的冬季會議相當熱鬧，隨著國民以7年2.45億美元續約「天才小史」之後，第一強投寇爾(Gerrit Cole)的身價直衝雲霄。紐約洋基先前傳出的價碼(2.45億美元)已經簽不到寇爾，目前預估他會漲到3億美元上下。球團總管們擔心拖愈久價格愈高，大聯盟官網推測寇爾本周就可能簽約。

寇爾(29歲)比小史(31歲)年輕，加上身體健壯，他能簽到9年或更長。《紐約郵報》預估搶人大戰會在耶誕節之前落幕，他們套用一位球團高管的話：「如果你存了很久的錢，這時候就應該拿出來砸在寇爾身上。」

洋基近年省吃儉用，今年若有心理準備跨過第三道豪華稅門檻，就應該全力搶下寇爾。洋基總管凱許曼(Brian Cashman)準備在冬季會議向寇爾開價，但他到達會議的同時也傳出小史簽約的消息，被迫要立即抬高出價。洛杉磯道奇有地利之便(寇爾喜歡加州)，洋基的出價還得壓過道奇才行。

小史簽約之前，洋基看中的投手惠勒(Zack Wheeler)也跟費城人簽了破億合約，剩下的選擇不多。洋基先發輪值的派克斯頓(James Paxton)、傑哈普(J.A. Happ)、田中將大明年球季之後就是自由球員，洋基再不出手就要去跟雙城搶柳賢振了。

(中時電子報)