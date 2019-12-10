黃征輝臉書。（圖片摘自黃征輝臉書）

韓國瑜陣營昨天「爆料」網路社群已出現韓國瑜的抹黃照片，因此將赴台北市警局正式報案，請警方偵辦；不過，後來韓辦表示，因製圖者已經自首，競辦暫時將不報案。沒想到，製圖者竟然是挺韓的海軍退役上校黃征輝。黃征輝無奈表示，他的圖遭有心人士斷章取義在網路傳播，他已趕緊刪除圖片，希望有心人士不再做文章。

韓競辦總發言人王淺秋昨日上午召開記者會，出示多張照片指出，選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑，還要抹黃了，最近開始在社群、黑韓網頁流傳一張抹黃照路，她將到北市警局提告，這如同憲兵以影射方式攻擊影射韓是共諜，如此用公家資源攻擊方式，不斷地發生。王出示的照片，是一對裸體男女相擁在床上，標著「眼見為憑？真真假假、假假真真」。

不過，韓辦昨日下午卻又大轉彎，表示製圖者已經自首，競辦暫時將不報案，但強調若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，競辦將採取進一步法律行動。但引起外界關注的是，這個自首的製圖者到底是誰？竟讓韓辦最後不告了！

原來，這個製圖者是最挺韓的黃征輝！黃征輝9日在臉書發文表示，幾天前寫一篇「眼見為憑」的文章，用了張韓國瑜裸擁裸女的合成圖，後來接到多位藍營朋友的電話，紛紛勸他刪除，「我從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸，照片已遭有心人士截圖，並斷章取義地在網路傳播。」

黃征輝更呼籲，「競選期間要特別謹慎小心，網路資訊往往只是當事人一句話、一張圖、一個動作，那和事實真相天差地遠。」

(中時電子報)