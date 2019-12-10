全家便利商店(5903)11月營收為65.6億元，月減4.53%，年成長7.98%，為歷年同月新高，累計前11月合併營收為710.4億元，年成長8.41%，隨著年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、商品需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機，可望挹注12月業績表現。

就產品別來看，全家11月業績成長，主要來自於鮮食、年菜預購及包裹代收，隨著氣候轉涼，全家掌握溫降商機，現煮飲料陸續推出熱飲新品及雙11商品預售閃購活動助攻下，成長超過30%；溫暖型鮮食銷售力道湧現，搭配適合熱熱吃的烤飯糰差異新品及聯名屯京所推出的拉麵與丼飯推出，有效帶動相關品類成長10%至25%，整體鮮食成長近20%；雙11期間會員閃購促銷活動有效挹注整體業績，電商市場大促帶動代收包裹激增，而年菜第一波成長亦已年增20%。

至於麵包土司構造改革與品牌打造有成，匠吐司系列的夾心吐司口味不斷推陳出新下，11月亦交出成長近30%業績。

截至今年11月30日止，全家便利商店總店舖數達3537家。

全家表示，由於年菜預購持續加溫，民眾對濃郁型鮮食、商品需求增加，聖誕節、跨年等節慶商機，可望挹注12月銷售及業績表現。

(時報資訊)