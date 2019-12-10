土耳其在東地中海探勘能源並與利比亞劃定海上邊界，引發希臘不滿，區域緊張升溫。土國總統艾爾段說，若利比亞希望土耳其出兵，「我們會自行決定，不需要任何人准許」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdo?an）今晚在土耳其廣播電視公司（TRT）直播專訪中談論到與利比亞的海上協議時說：「土耳其行使國際法賦予的權利而與利比亞簽署協議。希臘、以色列、埃及和希臘裔賽普勒斯政府未獲我們同意不可以行動。」

土耳其於11月27日與聯合國承認的利比亞全國團結政府（GNA）簽署諒解備忘錄，在土耳其和利比亞對望海岸之間的東地中海海域劃定海上邊界，橫切而過希臘聲稱擁有主權的海域。這項協議確保土耳其在地中海的權益，藉以繞開區域內其他國家想要製造既成事實的意圖。

艾爾段說：「希臘之所以暴跳如雷，原因在於它對土耳其與利比亞的協議無能為力，驅逐利比亞大使的作法堪稱國際醜聞。」利比亞與土耳其簽署上述協議後，希臘於6日驅逐利比亞大使曼菲（Mohamed Younis AB Menfi）。

艾爾段並強調，土耳其將提供利比亞政府所需的「任何形式援助」。據「每日晨報」（Daily Sabah）報導，他在專訪中說：「如果利比亞希望土耳其出兵，我們會自行決定，不需要任何人准許。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，談論到土耳其在東地中海的能源鑽探活動時，艾爾段表示，安卡拉準備再採購一艘鑽井船，而且除了地中海之外，活動範圍也將擴及黑海，甚至國際水域。

他說：「國際關係的其他行為主體不可以在這項備忘錄標定的區域內進行探勘活動。沒有獲得土耳其同意，希臘裔賽普勒斯、埃及、希臘和以色列不可以建造天然氣輸送管線。」

(中央社)