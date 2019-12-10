資深女星林玉紫過去在《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等類戲劇打開知名度，去年和大15歲民代詹永煌結婚，未料才結婚1年，就發現兩人個性、生活習慣、價值觀很不同，常為此吵架，讓她受不了鬧離婚，近日她受訪時，也鬆口婚姻現況。

林玉紫在節目控訴民代尪大男人，有極強控制欲，讓她完全沒私生活，隨時要報備行蹤，「我連一點喘息的空間都沒有」，此外她受不了老公打呼聲，要求分房睡，卻被傳統觀念的老公罵到臭頭，就連房事常常男方都是直接來沒前戲，讓她只能無奈配合。

而讓林玉紫想離婚的導火線是，兩人吵架時，結果老公火大踹狗，讓她忍無可忍，多次揚言要離婚，但因為對方沒有壞習慣，加上不賭不嫖沒酗酒，才容忍下來，據《三立》報導，林玉紫坦言夫妻倆現還在慢慢磨合，彼此都有讓步，像老公脾氣就收斂不少，而看到他的改變，自己就會多退一步。

加上林玉紫發現女兒目睹夫妻倆吵架後，會寫日記「躲在被子裡哭了」，讓她看了很心酸，決定不要因為夫妻的關係，影響到女兒。而林玉紫也坦言婚後爭吵不斷，就是因為婚前沒一起生活，但其實雙方都沒錯，只是婚前認識不夠透徹，所以她也勸女孩們「婚前一定要多相處，最好是要試婚」。

(中時電子報)