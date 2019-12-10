叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮！聖誕節即將到來，人文遠雄博物館「聖誕玩色派對」活動登場囉！將深藏在建築中一磚一瓦不同的動人故事，發酵出來。歡迎大小朋友來博物館做雪人、看立體書，品藝術玩節慶！入場即可暢遊一整天，邀請民眾身著當月主題色，一起來場聖誕造型秀！

玩色派對闖關成功還可領取禮物喔！（人文遠雄博物館 提供）

博物館的常設展與西洋美學相關，因此，今年特別在博物館入口處打造幸福聖誕樹，以傳統的綠、銀、紅色裝飾球，搭配雪人及綠色樹體，營造出最簡單的幸福感，讓觀眾不用出國也能感受聖誕氣氛，館方也準備好道具，讓大家打卡拍照。

參與玩色派對的孩子俏皮地以藏寶圖看世界。（人文遠雄博物館 提供）

聖誕玩色派對活動範圍涵蓋全館展廳，展覽部分精選「珍奇立體書」、「微型老屋」、「當代藝術」可一次飽覽，也特別開設兩場應景熱鬧的「DIY手作課程」，讓大小朋友動手自製專屬雪人，引導親子間一同思考聖誕節存在的意義，帶回屬於自己的歡樂繽紛。

觀眾熱切討論手中精緻的立體書。（人文遠雄博物館 提供）

人文遠雄博物館游冉琪館長表示，博物館將活動融入節日慶典，希望走進民眾的日常生活中，豐富大家對於過節的想像，願不分年齡、群族的大眾，都能在玩色派對中實現自己在聖誕節所許下的小小心願，並帶著最悠閒愉快的心情認識藝術。

(中時電子報)