連日低溫讓合歡山降下白雪，5名大學生日前分乘3部機車，夜衝武嶺賞雪，機車卻在松雪樓附近被0.7度的低溫凍住。在合歡派出所警員冒著凜冽寒風營救下，5人成功脫險。所長林福長指出，合歡山雪季來臨，未來近3個月不時會降雪，呼籲民眾賞雪之虞也要做好保暖措施，切莫逞能杜絕一切意外。

日前深夜5名大學生騎車衝上武嶺想一睹白色天地美景，但保暖設施不足，行經關原段合歡派出所時已冷得受不了，一行人進所避寒，在員警啟動回溫SOP後，仍決定上山留下壯遊紀念。但40分鐘後所內就接到求救電話，5人困在海拔3150公尺山上。

警員到場後與分局內擅長修車同仁視訊檢查車況並修理，但辛苦1小時機車仍發不動，只能先帶學生返回派出所休息。（新城警察分局提供／王昱凱花蓮傳真）

5人分乘3輛機車上山，其中一台車卻受低溫影響，車組零件被急凍，導致無法順利發動，受困在3千多公尺的高山上。（新城警察分局提供／王昱凱花蓮傳真）

警員到場後發現車輛疑似因低溫，車組零件瞬速結凍，才會於停車後無法發動。警員在寒風中以視訊方式聯繫分局熟稔修車同仁維修，逐步拆解零件檢視，但忙碌了一小時仍無法發動機車，5名學生也陸續出現輕微高山症、嘔吐、頭痛等症狀，只能先退回派出所整頓。

經過一晚休息恢復精力，早晨山頭也出現溫暖日照，一行人再度上山試乘故障機車，沒想到拋錨一晚的車輛卻像沒事一般正常發動，5人也終於看到合歡山上美景，與警員們道謝。

林福長表示，合歡山步入雪季，年輕人瘋狂追雪心境可被理解，但上武嶺前一定要檢查各式零件，並配備全面保暖裝備，才能無憂完成賞雪願望，若有需求可至派出所內求助，勿逞強造成遺憾。

(中時電子報)