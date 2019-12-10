再一個月就要過年，不少人卻已經開始頭大，因為家中長輩每逢過年必「關心」子女的感情生活。根據占星網站分析，2019年底，感情運最旺盛的是這5個生肖，趁新年前好好把握機會，終結單身吧！

辛苦工作一整年，卻忽略了感情生活，讓年底好寂寞。不過，據《靈匣網》分析，屬這五個生肖的朋友，在2019年末，戀愛運很旺，要好好把握！

第五名：生肖龍

2019年屬龍的朋友人緣極好，有貴人相助。而年末又有紅鸞星加持，建議單身的人可以好好把握，多參加活動認識異性，遇見心動的對象，也勇敢踏出去追愛吧！

第四名：生肖兔

今年屬兔的人運勢不錯，職場上和感情上都很順遂，年末的時候更有桃花星坐鎮，帶來許多正桃花，建議多多留意身邊的異性，也許命定的另一半就藏在身邊。

第三名：生肖虎

屬虎的人，2019年底將有吉星入命，因此感情運勢極佳。若是單身男女將有機會遇件優秀的異性；而有伴的人會與伴侶的關係更親密。

第二名：生肖狗

屬狗的人在年底時，桃花運旺盛，感情路順遂。如果還單身的人，參加健身活動有機會遇見不錯的對象，有伴的人可能也有添丁之喜。

第一名：生肖馬

屬馬的人2019年忙於事業，因此忽略了感情這塊。不過到了年末，身邊將出現許多不錯的異性，若好好把握，一定可以有情人終成眷屬。

(中時電子報)