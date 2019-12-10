1號凌晨發生兩大車追撞引大火，造成駕駛妻兒死亡。（國道警察提供）

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於12月10日3時53分接獲通報，國道一號北向45公里林口爬坡道，兩部大車發生事故，其中後方貨櫃車車頭起火燃燒，歐姓駕駛妻女受困車內，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後，立即將火勢撲滅，但邱姓妻子及1歲多的女兒已無不幸喪生火海。

警方說，39歲歐姓司機深夜駕駛貨櫃車載者老婆女兒從台中出發，送貨(一般貨件)到林口，約3時48分時行經國道1號北向45公里林口爬坡道，歐男不知何故從後方追撞由49歲的郭男所駕駛的營半聯結車(載H鋼樑從高雄出發要到林口下貨)，因撞擊導致貨櫃車車頭瞬間起火燃燒。

當時歐姓駕駛疑似未繫安全帶被噴飛到外側車道，郭姓駕駛見狀趕緊下車，呼喊歐男離開車道，以免被後方車輛撞到，歐男大喊車上還有老婆跟小孩受困，但此時火勢猛烈已無法靠近，警消到場後立即佈水線搶救，火勢於4點25分撲滅，車上母女已往生。歐男經送往林口長庚醫院插管治療中，現場4個車道，僅剩內側車道可通行。

郭男經警方施以酒測未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因警方將進一步釐清。此起事故也造成後方回堵17公里，從45公里回堵至63公里中壢路段，直到上午8點12分排除，恢復全線通車。

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(中時 )