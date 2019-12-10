中國11月出口意外下降引發市場對於全球經濟放緩悲觀預期，加上新關稅生效日步步逼近，美中談判不確定性仍在，拖累美股走跌，VIX指數飆升16.45%，終場美股四大指數漲跌幅介於-0.32%至-0.54%，其中以費半指數最為弱勢，台積電ADR下跌0.87%。

台股周一因美股非農利多激勵呈現上漲，指數再創新高，但成交量仍無法有效放大至1400億之上，櫃買OTC指數比集中市場來的相對弱勢，收盤雖小漲但K線連續兩個交易日呈現上影線型態，短線上只要不破前波(11/11)低點11,409點，仍屬高檔震盪格局。

預期短線上指數區間將在11,400點附近至11,750點震盪，選股方向可留意半導體、石英元件、TWS、資產營建、食品、生技等族群。

台股上漲但成交量放大1,200億左右，後市下跌須量縮，反彈則須量增。指數下檔支撐11,400點附近，上檔壓力11,750點附近。KD向上開口擴大，短線高檔震盪盤堅。

(時報資訊)