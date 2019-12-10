富邦媒宣布引進全球知名未來肉類「Beyond MeatR」，布局台灣在地通路， 與富邦媒合作銷售「Beyond MeatR」的通路包括全家便利商店、里仁、MOS BURGER、TGI FRIDAYS、Royal Host樂雅樂、FOLIO HOTEL等，未來將做成漢堡、酥炸肉餅、肉丸義大利麵、三明治、墨西哥烤餅等產品在台販售。

Beyond MeatR是用全素食材替代肉品，2009年創立後吸引微軟創辦人比爾蓋茲、影星李奧納多等企業及名人投資，2018年營收達8,790萬美元（約合新台幣27億元），並在美國上市，產品已在50多國銷售，包括香港、大陸、韓國等亞洲、美國Amazon等，momo成為亞洲第一家電商通路。

富邦媒總經理谷元宏指出，明年momo會特別成立綠色生活館， 將所有與有機、綠色相關的食衣住行娛樂產品集結成立專館。另外，目前Beyond MeatR在進口時歸納為肉類產品且課徵進口關稅高達30％，站在鼓勵綠色有機生活的角度，momo建議政府在相關法規應該調整，讓Beyond MeatR價格更加平易近人。

momo富邦媒上周五正式取得金管會核發線上保險執照，線上代銷保險業務正式鳴槍起跑。另外，針對2020年展望，董事長林啟鋒表示，國內整體消費景氣看起來應該會與今年相當，富邦媒對於母公司台灣大哥大所設定每年至少20％營收成長、2022年達到1,000億元營收目標全力達陣。

法人分析表示，富邦媒今年在雙11檔期衝出優異業績帶動下，2019年全年營收可望超過500億元。

針對併購投資議題，林啟峰表示，明年若有好的投資標的，會鎖定大數據、AI等新創公司及物流公司進行投資。

針對公司營運，林啟鋒表示，去年看今年整體消費景氣時、原本預期沒有那麼樂觀，但是結果是出乎意料之外的好，2020年整體 景氣若能與今年持平應該就算不錯，主要因為全世界仍有許多潛在風險包括英國脫歐、美中貿易戰是否拖延、中國經濟軟著陸、香港動亂等，全球所謂灰天鵝或黑天鵝似乎還不少。

林啟峰強調，明年若有好的投資標的，會鎖定在大數據、AI及物流公司進行投資或併購。

至於海外市場，明年仍維持泰國及中國布局，泰國及中國momo今年前10個月業績比去年同期成長。

momo預定10日公布11月業績，在雙11檔期帶動下預期再創歷史新高。即到來的雙12檔期，林啟峰認為，12月在雙12帶動下，營收大約會是11月的8成。

(工商 )