PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜各家民調不斷落後，原被看好的國民黨立委選情，也因外交部意外從「撿到槍」變爭議不休。網友認為，國民黨民調將持續暴跌，原先預估的立委45席次，也不排除跌到40席以下甚至跌破30席，甚至民進黨將囊括4分之3席次，尤其連現任立委蔣萬安都陷入苦戰，可見國民黨處境艱辛；但也有人打臉，直言「不可能」，因為光國民黨安全選區就保底至少數十席了。

網友在PTT論壇發文《民進黨搞不好能過3／4的立委席次》寫道：「隨國民黨立委自爆，國民黨民調持續暴跌，原本預估還有45席 ，現在可能要跌到40以下了，再繼續自爆下去不排除跌破30席，我覺得乾脆就讓民進黨3／4好了。」更表示：「我呼籲總統投廢票，蔡英文穩到不能再穩了。區域不分區都支持民進黨，讓民進黨直接3／4，看看敢不敢修憲。」

文章一出，有網友回應道：「其實四分之三沒有想像中的難啦，如果蔣萬安這個選區KMT選得這麼辛苦，汐止的選區KMT選得這麼五五波，如果這一席台北、一席新北，結果都是DPP贏，那就相當於KMT有可能區域拿不到20席。上次2008年的時候，KMT拿到四分之三，當時是用KMT區域53.5%對上DPP區域38.2%，就達成此戰果。」

其他網友則紛紛回應：「還是很難，國民黨就固定先拿下外島原住民那5～6席保底的了」、「決定打私菸那一刻，黃國昌注定贏不了區域，拿不到綠票，不過他早說他不想選就是」、「這次分裂投票很嚴重，所以不能這樣看」、「金馬跟原民還在，不能直接拿得票率交換」、「金馬原民保底7席，新店大安文山永和中壢又5席，新竹苗栗南投保底6席，彰化台中桃園保5席，新竹苗栗南投保底6席，彰化台中桃園保底5席，這樣就23了，更別說有些分裂選區撈到」、「不可能」。

(中時電子報)