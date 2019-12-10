國銀海外資產曝險，近期警鈴頻傳。先是中國國企「上海國儲能源」聯貸4億美元案，10月、11月兩個月未還款；接著又有新加坡商MMI聯貸5.8億美元案今年底到期，9月底按季攤還本金已違約未付，年底合約期滿確定無法清償。海外曝險是否要再增提呆帳準備，成為金融股年底作帳行情最大的包袱。

上市櫃金控已有14家公布11月自結獲利，其中2大金控龍頭表現依然亮眼！富邦金(2881)以累計前11月稅後純益585億元，較去年同期成長10%，每股稅後純益(EPS)5.46 元，居EPS獲利王寶座；而國泰金(2882)自結11月單月獲利賺贏富邦金、前11月稅後純益為590億元，全年上看600億元大關闖歷史新高，EPS為4.4元。

富邦金旗下各子公司11月獲利表現，除了銀行以外，壽險、產險及證券獲利都比去年同期好。台北富邦銀行11月稅後純益9.24億元，較上個月大減近45%，也較去年同期減少約20%；不過，累計前11月稅後純益195億元，則較去年同期成長9%。

富邦人壽11月稅後純益6.57億元，累計前11月稅後純益281億元。初年度保費收入(First Year Premium)持續領先同業，今年前11月達1932億元，較去年同期成長11%；總保費收入(Total Premium)5400億元，較去年同期成長10%。 富邦人壽本月國內現金股利約6000多萬入袋，累計前11月，國內現金股利超過170億元，也推升11月底合併淨值超過3400億元，為歷年最高。

而國泰金部分，11月獲利較上月略減，旗下國泰人壽 11月稅後純益11.2億元，累計前11月稅後純益共337.5億元，11月稅後純益較上月20.5億元略為下滑，主要是實現獲利減少，股息少了6億多元所致。

(時報資訊)