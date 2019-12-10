車輛檔位排入空檔(N檔)，又沒拉啟手煞車，車子才會滑行失控衝上人行道，撞上路樹。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園報導）

車輛檔位排入空檔(N檔)，又沒拉啟手煞車，車子才會滑行失控衝上人行道，撞上路樹。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園報導）

車輛檔位排入空檔(N檔)，又沒拉啟手煞車，車子才會滑行失控衝上人行道，撞上路樹。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園報導）

蘆竹分局南崁派出所日前接獲1位民眾報案稱小客車遭竊，員警到達現場瞭解狀況後，立即展開搜尋，很快的就在附近人行道上發現了被害人所報稱遭竊的小客車，車主趕到開啟車門一看，原來是檔位排入空檔(N檔)，又沒拉啟手煞車，車子才會滑行失控衝上人行道。

7日16時25分許，一位民眾將車輛暫停於蘆竹區仁愛路與吉林路口後，下車購買物品，由於檔位排入空檔(N檔)而非停車檔(P檔)，加上未拉啟手煞車，於是駕駛下車後，車輛便緩緩滑動。

從監視器畫面可以看到，車輛沿著仁愛路，一路滑行到仁愛路與五福路口時，才衝向人行道，撞上一棵路樹及一輛機車後，停了下來，過程中所幸並未波及其他用路人。

員警起初接獲報案趕到現場時，車主還忿忿不平的向員警抱怨稱，車輛停在大街上沒幾方鐘，就被竊走；員警分頭進行搜尋後，在距離350公尺處的人行道上驚訝的發現該車已經撞上路樹。

對於這起「烏龍」案件，蘆竹分局呼籲，停車時，應將檔位正確排入停車檔(P檔)，並拉起手煞車，以免因受外力而移動滑行，危害其他用路人安全。

(中時 )